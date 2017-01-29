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Пайет перейдет в «Марсель» за 29 млн евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 15:37 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Вест Хэм» согласовал с «Марселем» продажу полузащитника Димитри Пайета за 29 млн евро. В настоящее время футболист отправился во Францию, чтобы пройти медосмотр и завершить свой переход.

Пайет присоединился к «молоткам» летом 2015 года, перейдя из того же «Марселя». Отыграв полтора сезона, француз захотел обратно, после чего отказался выступать за лондонцев, что вызвало шквал негодования у болельщиков английского клуба.

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