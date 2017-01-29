«Барселона» вырвала ничью у «Бетиса»
В матче 20-го тура Примеры «Барселона» на последних минутах спасла ничью, отыграв мяч у «Бетиса».
Севилья, стадион «Бенито Вильямарин».
«Бетис» - «Барселона» - 1:1 (0:0)
Гол: Алегриа 75 — Л. Суарес 90.
«Бетис»: Адан, Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди, Себальос, Пардо (Донк 69), Петрос (Рафа Наварро 86), Дурмиси, Алегриа (Матиас Науэль 85), Рубен Кастро.
Главный тренер: Виктор Санчес.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Матье, Динь (Альба 68), Алеиш Видаль, Ракитич, Денис Суарес (Андре Гомеш 59), Туран (Серхи Роберто 68), Неймар, Суарес, Месси.
Главный тренер: Луис Энрике.
Предупреждения: Пике 43, Петрос 67, Ракитич 70, Рубен Кастро 78, Андре Гомеш 78.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Бетис Барсу возил до 75 минуты.Разговоры о судьях не к месту
Энрике,пожалуйста,уходи и забери Гомеша с собой
На чемпионат можно забить,Реал с Севильей разыграют титул
Бетис Барсу возил до 75 минуты.Разговоры о судьях не к месту
Энрике,пожалуйста,уходи и забери Гомеша с собой
На чемпионат можно забить,Реал с Севильей разыграют титул
Гол отнял судья, это уже привычное дело. Но это не оправдание. Бетис надо выносить было уверенно.
невнятная игра Барсы - это уже второй вопрос.
даже несмотря на такую игру, счет то должен был быть 1:2.
Адекватно признал потерю очков не гоня на Реал. Это трудно( по себе знаю ) и похвально.
Вашего пастора что ли? Аха-ха)
ах да, ты забыл написать что Роналду не было на поле:)
Где Волгодон. Он мне вчера что то про Алергию писал), пусть посмотрит в протокол. Аха-ха)
А перестроить игру команды Энрике не может