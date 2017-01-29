«Барселона» вырвала ничью у «Бетиса»

В матче 20-го тура Примеры «Барселона» на последних минутах спасла ничью, отыграв мяч у «Бетиса».

Севилья, стадион «Бенито Вильямарин».

«Бетис» - «Барселона» - 1:1 (0:0)

Гол: Алегриа 75 — Л. Суарес 90.

«Бетис»: Адан, Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди, Себальос, Пардо (Донк 69), Петрос (Рафа Наварро 86), Дурмиси, Алегриа (Матиас Науэль 85), Рубен Кастро.

Главный тренер: Виктор Санчес.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Матье, Динь (Альба 68), Алеиш Видаль, Ракитич, Денис Суарес (Андре Гомеш 59), Туран (Серхи Роберто 68), Неймар, Суарес, Месси.

Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Пике 43, Петрос 67, Ракитич 70, Рубен Кастро 78, Андре Гомеш 78.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.