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Судья не засчитал чистый гол «Барселоны» в матче с «Бетисом»

Матч: БетисБетис1 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Сегодня, 16:01 | Источник: Твиттер Barcagalaxy | Редакция: Дмитрий Кристя

Арбитр матча 20-го тура Примеры «Бетис» - «Барселона» (1:1) Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не засчитал чистый гол каталонцев. При счете 1:0 в пользу «Бетиса» мяч влетел в ворота севильцев, однако защитник хозяев, как показалось арбитру, успел вынести сферу с самой ленточки. Повторы показали, что Эрнандес грубо ошибся.

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