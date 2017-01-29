Судья не засчитал чистый гол «Барселоны» в матче с «Бетисом»
Сегодня, 16:01 | Источник: Твиттер Barcagalaxy | Редакция: Дмитрий Кристя
Арбитр матча 20-го тура Примеры «Бетис» - «Барселона» (1:1) Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не засчитал чистый гол каталонцев. При счете 1:0 в пользу «Бетиса» мяч влетел в ворота севильцев, однако защитник хозяев, как показалось арбитру, успел вынести сферу с самой ленточки. Повторы показали, что Эрнандес грубо ошибся.
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Приятного просмотра, это просто цирк
Мотайте сразу к 4:10 минуте...!
https://m.youtube.com/watch?v=p4W0YVUsnjY
Все униженные и оскорблённые сейчас тут будут лить слёзы. Ну а мы с них потащимся.
АХА-ХА))
P.S. Ничья по делу