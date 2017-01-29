Судья не засчитал чистый гол «Барселоны» в матче с «Бетисом»

Арбитр матча 20-го тура Примеры «Бетис» - «Барселона» (1:1) Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не засчитал чистый гол каталонцев. При счете 1:0 в пользу «Бетиса» мяч влетел в ворота севильцев, однако защитник хозяев, как показалось арбитру, успел вынести сферу с самой ленточки. Повторы показали, что Эрнандес грубо ошибся.

Real Betis are 1-0 up on Barcelona and Barca just had this NOT given. They need goal line technology in Spain... pic.twitter.com/i1exoyTL89 — UNILAD Football (@UNILADFooty) 29 января 2017 г.