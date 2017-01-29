«Сассуоло» - «Ювентус»: стартовые составы
Сегодня, 16:20 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А «Сассуоло» - «Ювентус».
«Сассуоло»: Консильи, Каннаваро, Пелузо, Антей, Ачерби, Аквилани, Пеллегрини, Берарди, Маццителли, Политано, Матри.
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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