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«Сассуоло» - «Ювентус»: стартовые составы

Матч: СассуолоСассуоло0 : 2ЮвентусЮвентус
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:20 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А «Сассуоло» - «Ювентус».

«Сассуоло»: Консильи, Каннаваро, Пелузо, Антей, Ачерби, Аквилани, Пеллегрини, Берарди, Маццителли, Политано, Матри.

«Ювентус»:  Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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