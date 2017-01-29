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«Сампдория» - «Рома»: стартовые составы

Матч: СампдорияСампдория1 : 1РомаРома
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А «Сампдория» - «Рома».

«Сампдория»: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Баррето, Торрейра, Фернандеш, Прат, Квальярелла, Муриэль.

«Рома»: Щесны, Фасио, Вермален, Эмерсон, Рюдигер, Наингголан, де Росси, Перотти, Стротман, Бруно Перес, Джеко.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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