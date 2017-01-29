«Сампдория» - «Рома»: стартовые составы
Сегодня, 16:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А «Сампдория» - «Рома».
«Сампдория»: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Баррето, Торрейра, Фернандеш, Прат, Квальярелла, Муриэль.
«Рома»: Щесны, Фасио, Вермален, Эмерсон, Рюдигер, Наингголан, де Росси, Перотти, Стротман, Бруно Перес, Джеко.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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