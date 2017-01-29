«Удинезе» - «Милан»: стартовые составы
Сегодня, 16:29 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А «Удинезе» - «Милан».
«Удинезе»: Карнезис, Фелипе, Ларангейра, Самир, Фараони, Фофана, Хадльвредссон, Янкто, де Пауль, Терео, Сапата.
«Милан»: Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Абате, Романьоли, Пашалич, Локателли, Бонавентура, Куцка, Сусо, Бакка.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В последнем своем матче «Милан» уступил «Ювентусу» в Кубке Италии.
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