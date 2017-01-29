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«Эспаньол» - «Севилья»: стартовые составы

Матч: ЭспаньолЭспаньол-:-СевильяСевилья
Начало матча: Сегодня, 18:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:34 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Севильи» на матч 20-го тура чемпионата Испании.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Рейес, Мартин, Наварро, Хосе Антонио Рейес, Хурадо, Фуэго, Давид Лопес, Перес, Пьятти, Морено.
Запас: Хименес, Альварес, Дуарте, Севилья, Васкес, Рока, Мелендо.

«Севилья»: Рико, Пареха, Рами, Мариано, Эскудеро, Насри, Н’Зонзи, Сарабия, Йоветич, Васкес, Бен-Йеддер.
Запас: Сория, Краневиттер, Лангле, Иборра, Вьетто, Корреа, Меркадо.

Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом».

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