«Эспаньол» - «Севилья»: стартовые составы
Сегодня, 17:34 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Севильи» на матч 20-го тура чемпионата Испании.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Рейес, Мартин, Наварро, Хосе Антонио Рейес, Хурадо, Фуэго, Давид Лопес, Перес, Пьятти, Морено.
Запас: Хименес, Альварес, Дуарте, Севилья, Васкес, Рока, Мелендо.
«Севилья»: Рико, Пареха, Рами, Мариано, Эскудеро, Насри, Н’Зонзи, Сарабия, Йоветич, Васкес, Бен-Йеддер.
Запас: Сория, Краневиттер, Лангле, Иборра, Вьетто, Корреа, Меркадо.
Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом».
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