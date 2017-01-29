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«Манчестер Юнайтед» - «Уиган»: стартовые составы

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед0 : 0УиганУиган
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Уигана» на матч Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Шоу, Швайнштайгер, Феллаини, Мата, Мхитарян, Фосу-Менса, Руни, Марсьяль.
Запас: Кастро, Туанзебе, Эррера, Рэшфорд, Янг, Блинд, Ибрагимович.

«Уиган»: Хаугард, Уорнок, Бакстон, Берн, Коннолли, МакДональд, Перкинс, Якобс, Морси, Пауэр, Григг.
Запас: Яаскелайнен, Джеймс, Келлетт, Танниклифф, Морган, Вилдсхут, Браун.

Ранее МЮ вышел в финал Кубка Лиги.

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