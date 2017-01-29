«Манчестер Юнайтед» - «Уиган»: стартовые составы
Сегодня, 18:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Уигана» на матч Кубка Англии.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Шоу, Швайнштайгер, Феллаини, Мата, Мхитарян, Фосу-Менса, Руни, Марсьяль.
Запас: Кастро, Туанзебе, Эррера, Рэшфорд, Янг, Блинд, Ибрагимович.
«Уиган»: Хаугард, Уорнок, Бакстон, Берн, Коннолли, МакДональд, Перкинс, Якобс, Морси, Пауэр, Григг.
Запас: Яаскелайнен, Джеймс, Келлетт, Танниклифф, Морган, Вилдсхут, Браун.
Ранее МЮ вышел в финал Кубка Лиги.
Другие материалы по теме:
18:56 Видео «Сампдория» нанесла поражение «Роме» 10
18:56 Видео «Ювентус» в гостях обыграл «Сассуоло» 17
18:50 Видео «Ницца» обыграла «Генгам» 4
Или войдите через