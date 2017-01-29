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«Ницца» обыграла «Генгам»

Матч: НиццаНицца3 : 1ГенгамГенгам
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в Лиге 1, но у «Монако» игра с ПСЖ в запасе.

Ницца, стадион «Альянц Ривьера»

«Ницца» - «Генгам» - 3:1 (2:0)
Голы: Плеа 11, Сери 38, Балотелли 87 – Бриан 63.

«Ницца»: Кардиналь, Данте, Далберт, Сарр, Суке, Эйсерик (Вальтер 86), Плеа, Сери (Байс 78), Сиприен, Козиелло, Балотелли (Марсель 90+3).
Главный тренер: Люсьен Фавр.

«Генгам»: Юнссон, Бодмер (Де Паув 61), Мартинс Перейра (Прива 83), Сорбон, Кербрат, Маршал, Дидо, Салибур (Менди 61), До, Коко, Бриан.
Главный тренер: Антуан Комбуаре.

Предупреждения: Маршал 20, Козиелло 23, Сарр 75, Менди 84, Бриан 88. 

Судья: Мигельгорри (Франция).

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