«Ювентус» в гостях обыграл «Сассуоло»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Сассуоло».

Реджо Эмилия, стадион «Читта дель Триколоре»

«Сассуоло» - «Ювентус» - 0:2 (0:2)

Голы: Игуаин 9, Хедира 25.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.