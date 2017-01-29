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«Ювентус» в гостях обыграл «Сассуоло»

Матч: СассуолоСассуоло0 : 2ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Сассуоло».

Реджо Эмилия, стадион «Читта дель Триколоре»

«Сассуоло» - «Ювентус» - 0:2 (0:2)
Голы: Игуаин 9, Хедира 25.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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