«Ювентус» в гостях обыграл «Сассуоло»
Сегодня, 18:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Сассуоло».
Реджо Эмилия, стадион «Читта дель Триколоре»
«Сассуоло» - «Ювентус» - 0:2 (0:2)
Голы: Игуаин 9, Хедира 25.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Хорошая игра с рабочими голами, все игроки смотрятся очень даже не плохо, так же порадовало что забивали Игуаин и Хедира, все таки бывшие игроки Реала.
Болельщиков старой синьоры с победой, главное не теряйте форму, скоро ЛЧ))
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обе картонки будут деклассированы.