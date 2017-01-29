«Сампдория» нанесла поражение «Роме»
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Сампдория» обыграла «Рому».
Генуя, стадион «Луиджи Феррари»
«Сампдория» - «Рома» - 3:2 (1:1)
Голы: Прат 21, Шик 71, Муриэль 73 – Перес 5, Джеко 66.
«Сампдория»: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Баррето, Прат (Линетти 62), Фернандеш (Шик 69), Торрейра, Квальярелла, Муриэль (Джуричич 84).
Главный тренер: Марко Джампаоло.
«Рома»: Щесны, Вермален (Паредес 87), Фасио, Рюдигер, Перес (Тотти 78), Эмерсон, Де Росси (Эль-Шаарави 78), Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждения: Торрейра 29, Вермален 51, Пуджони 60, Рюдигер 72, Тотти 90+1.
Судья: Маццолени (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Играя постоянно одним составом без ротации и без качественного усиления заменами с Юве бесполезно соперничать. Борьба за 2 место - это реально, как бы не хотелось большего
От Тотти за пять минут больше креатива, чем от всей команды за весь матч
Купите Муриэля романисты, он часто вам пистоны вставляет))
уже 2й Римский клуб теряет очки , неплохо неплохо))