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«Сампдория» нанесла поражение «Роме»

Матч: СампдорияСампдория3 : 2РомаРома
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Сампдория» обыграла «Рому».

Генуя, стадион «Луиджи Феррари»

«Сампдория» - «Рома» - 3:2 (1:1)
Голы: Прат 21, Шик 71, Муриэль 73Перес 5, Джеко 66.

«Сампдория»: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Баррето, Прат (Линетти 62), Фернандеш (Шик 69), Торрейра, Квальярелла, Муриэль (Джуричич 84).
Главный тренер: Марко Джампаоло.

«Рома»: Щесны, Вермален (Паредес 87), Фасио, Рюдигер, Перес (Тотти 78), Эмерсон, Де Росси (Эль-Шаарави 78), Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Предупреждения: Торрейра 29, Вермален 51, Пуджони 60, Рюдигер 72, Тотти 90+1. 

Судья: Маццолени (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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