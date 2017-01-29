«Милан» уступил в гостях «Удинезе»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл на выезде «Удинезе».

Удине, стадион «Дачия Арена»

«Удинезе» - «Милан» - 2:1 (1:1)

Голы: Терео 31, де Пауль 73 – Бонавентура 8.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.