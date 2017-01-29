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«Милан» уступил в гостях «Удинезе»

Матч: УдинезеУдинезе2 : 1МиланМилан
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл на выезде «Удинезе».

Удине, стадион «Дачия Арена»

«Удинезе» - «Милан» - 2:1 (1:1)
Голы: Терео 31, де Пауль 73Бонавентура 8.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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