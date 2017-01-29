«Милан» уступил в гостях «Удинезе»
Сегодня, 18:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл на выезде «Удинезе».
Удине, стадион «Дачия Арена»
«Удинезе» - «Милан» - 2:1 (1:1)
Голы: Терео 31, де Пауль 73 – Бонавентура 8.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Другие материалы по теме:
18:56 Видео «Сампдория» нанесла поражение «Роме» 10
18:56 Видео «Ювентус» в гостях обыграл «Сассуоло» 17
18:50 Видео «Ницца» обыграла «Генгам» 4
Или войдите через
ибо матов не хватает
Хотя,что я еще от спартача хочу))