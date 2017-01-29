«Динамо» обыграло «Томь» в контрольном матче

В рамках зимнего сбора московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Томь» со счетом 2:1. В составе москвичей один гол забил Темников, также с пенальти отличился Луценко. У «Томи» с пенальти забил Попов. Кроме того, в составе «Динамо» пенальти не реализовал Погребняк, не попав в ворота.

«Динамо» - «Томь» - 2:1 (1:0)

Голы: Темников 40, Попов 53 (пен), Луценко 80 (пен)

«Динамо»: Шунин (к), Морозов, Хольмен, Рыков (Белоруков 46), Козлов, Панченко, Зотов (Кузьмин 46), Темников (Катрич 46), Сапета (Соснин 69), Терехов А. (Маркелов 46), Погребняк (Луценко 46)

Запасные: Лещук, Нарубин, Терехов С., Калугин, Уилкшир, Сарамутин, Обольский Н.

Главный тренер: Юрий Калитвинцев

«Томь»: Шамов, Костин, Горбатюк, Чеминава, Букачев, Гвинейский, Ковальчук, Сасин, Пугин, Кухарчук, Саламатов

Запасные: Мелихов, Голышев, Соболев, Риера, Попов, Кудряшов, Иванов, Макурин, Баляйкин, Миянович, Митерев, Осипов

Главный тренер: Валерий Петраков