ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче

В рамках зимнего сбора в Испании ЦСКА в товарищеском матче обыграл датский «Хорсенс» со счетом 4:0. В составе москвичей два мяча забил Чалов, еще по голу – Фернандес и Ионов.

ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев 80), Дзагоев (Щенников 70), Миланов (Гордюшенко 70), Чалов, Ионов (Жамалетдинов 70).