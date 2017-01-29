Рейтинг@Mail.ru

ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, ЦСКА, Хорсенс
Сегодня, 19:27 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В рамках зимнего сбора в Испании ЦСКА в товарищеском матче обыграл датский «Хорсенс» со счетом 4:0. В составе москвичей два мяча забил Чалов, еще по голу – Фернандес и Ионов.

ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев 80), Дзагоев (Щенников 70), Миланов (Гордюшенко 70), Чалов, Ионов (Жамалетдинов 70).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:45
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:44, редактировал Сегодня 20:45
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:43
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 20:43
ответ пользователю cpartak60 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:43
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:42
ответ пользователю cska-78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:41
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:40
ответ пользователю cska-78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:39
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:39
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:38
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:37
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:36
ответ пользователю cska-78 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:34, редактировал Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:33
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:33
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 20:33
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 20:33
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:31
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 20:30
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:30
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:30
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 20:28
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:28
ответ пользователю FILL3287 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:11 «Локомотив» обыграл «Осиек» в контрольном матче 11
19:21 «Динамо» обыграло «Томь» в контрольном матче 8
19:17 «Крылья Советов» сыграли вничью с «Подбрезовой» 3
18:20 «Уфа» взяла верх над «Берое» 5
Вчера
23:26 Луческу: «Это тренировочные игры, не хотел бы кого-либо выделять» 6
22:03 Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Легию» 172
19:35 «Ростов» сыграл вничью с «Ягеллонией» 10
18:08 «Амкар» сыграл вничью с «Вардаром» 4
18:06 Голы Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину» 374
16:10 Обнародовано расписание матчей ЦСКА на втором сборе 24
все материалы по этой теме
Турниры