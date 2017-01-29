ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче
Сегодня, 19:27 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора в Испании ЦСКА в товарищеском матче обыграл датский «Хорсенс» со счетом 4:0. В составе москвичей два мяча забил Чалов, еще по голу – Фернандес и Ионов.
ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев 80), Дзагоев (Щенников 70), Миланов (Гордюшенко 70), Чалов, Ионов (Жамалетдинов 70).
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Да и не было весь день,думаю пианино сломалось,вот он и в истерике!!
степ не расстраивайся,ты нам нужен здесь!
Иди лучше Шляпе шмоньку по73ыжь))
Не печалься - придёт твой Живанильд
Рашнхорсы импортных вздрючили , ХЭ-ХЭ-ХЭ .
Неудивительно,что он так и не взял трофей))))
Модераторы,ваш выход))
На что Магнус Карлсен ответил:Е 5 коней Е 5.
Может на первое в этом году не потянем, а второе занимать кроме нас некому