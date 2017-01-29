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Геркус: «Фарфан способен разнообразить атаку „Локомотива“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Локомотив М, Фарфан Джефферсон, Геркус Илья
Сегодня, 19:42 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал подписание контракта с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.

«Мы рады приветствовать Джефферсона Фарфана в „Локомотиве“. Мы пригласили футболиста, имеющего отличный послужной список, способного разнообразить и усилить атакующие действия нашей команды. Отмечу, что Фарфан перешел в „Локомотив“ в статусе свободного агента.

У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с „Локо“».

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