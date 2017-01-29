Геркус: «Фарфан способен разнообразить атаку „Локомотива“»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал подписание контракта с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.

«Мы рады приветствовать Джефферсона Фарфана в „Локомотиве“. Мы пригласили футболиста, имеющего отличный послужной список, способного разнообразить и усилить атакующие действия нашей команды. Отмечу, что Фарфан перешел в „Локомотив“ в статусе свободного агента.

У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с „Локо“».