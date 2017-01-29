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«Севилья» проиграла в меньшинстве «Эспаньолу»

Матч: ЭспаньолЭспаньол3 : 1СевильяСевилья
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:08 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» обыграл «Севилью».

Барселона, стадион «Корнелия Эль Прат»

«Эспаньол» - «Севилья» - 3:1 (2:1)
Голы: Рейес 4 (пен), Наварро 45+2, Морено 71Йоветич 20.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Д. Рейес, Кариколь, Наварро, Х. Рейес (Альваро Васкес 83), Хурадо, Фуэго, Давид Лопес, Пьятти (Виктор Альварес 74), Перес (Рока 64), Морено.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.

«Севилья»: Рико, Пареха, Рами, Эскудеро, Мариано, Насри, Н`Зонзи, Сарабия, Йоветич (Иборра 70), Бен-Йеддер (Лангле 7), Васкес (Вьетто 59).
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

Предупреждения: Кариколь 32, Эскудеро 76, Морено 81, Сарабия 81. 
Удаление: Пареха 2. 

Судья: Виканди Гарридо (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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