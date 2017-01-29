«Севилья» проиграла в меньшинстве «Эспаньолу»
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» обыграл «Севилью».
Барселона, стадион «Корнелия Эль Прат»
«Эспаньол» - «Севилья» - 3:1 (2:1)
Голы: Рейес 4 (пен), Наварро 45+2, Морено 71 – Йоветич 20.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Д. Рейес, Кариколь, Наварро, Х. Рейес (Альваро Васкес 83), Хурадо, Фуэго, Давид Лопес, Пьятти (Виктор Альварес 74), Перес (Рока 64), Морено.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.
«Севилья»: Рико, Пареха, Рами, Эскудеро, Мариано, Насри, Н`Зонзи, Сарабия, Йоветич (Иборра 70), Бен-Йеддер (Лангле 7), Васкес (Вьетто 59).
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.
Предупреждения: Кариколь 32, Эскудеро 76, Морено 81, Сарабия 81.
Удаление: Пареха 2.
Судья: Виканди Гарридо (Испания).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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У Барселоны отменяют чистый гол.
Севилью оставляют вменьшинстве уже на 2-й минуте матча.
Ну осталось сегодня еще пенальти в ворота Сосьедада поставить для смеха.
У Барселоны отменяют чистый гол.
Севилью оставляют вменьшинстве уже на 2-й минуте матча.
Ну осталось сегодня еще пенальти в ворота Сосьедада поставить для смеха.
судья мадридский умный попался , убил двух зайцев
пенальти поставил и удалил игрока
если не забьют , так пусть в 10-ом играют
А вы барсуки,вы же лучший клуб мира,такую команду как Бетис должны выносить в одни ворота,а не цепляться к одному эпизоду....
Позорники.
Судьи не дадут.
Все беды из-за спартаковцев,пацаны!!!
У Барселоны отменяют чистый гол.
Севилью оставляют вменьшинстве уже на 2-й минуте матча.
Ну осталось сегодня еще пенальти в ворота Сосьедада поставить для смеха.
ЭСПАНЬОЛ С ПОБЕДОЙ!
КРАСАВЦЫ!!
https://www.youtube.com/watch?v=eek7-YpWIdc
https://www.youtube.com/watch?v=eh3aAjocnDg