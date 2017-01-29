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«Локомотив» обыграл «Осиек» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Локомотив М, Осиек
Сегодня, 20:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В рамках зимнего сбора «Локомотив» обыграл в товарищеском матче хорватский «Осиек» со счетом 2:1. В составе москвичей голами отметились Игнатьев и Галаджан.

«Локомотив» - «Осиек» - 2:1 (1:0)
Голы: Игнатьев 32, Эждупи 78, Галаджан 80.

«Локомотив»: Гилерме (Коченков 46), Ротенберг, Михалик, Баринов, В.Денисов (Лысов 77), И.Денисов (Ндинга 66), Коломейцев (Галанин 77), Ал. Миранчук (Натхо 58), Игнатьев, Майкон (Касаев 46), Коре (Прудников 46 (Галаджан 77)

«Осиек»: Микулич, Матас, Леко, Шимунеч, Джолан, Войнович, Петрович, Лулич, Шпольярич, Бобан, Перошевич 

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