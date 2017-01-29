Рейтинг@Mail.ru

Бонавентура и Де Шильо получили травмы

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Милан, Бонавентура Джакомо, Де Шильо Маттиа
Сегодня, 20:25 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Сразу два игрока «Милана» получили травмы в матче чемпионата Италии с «Удинезе» (1:2). Полузащитник Джакомо Бонавентура получил травму бедра, когда забил гол, поэтому был заменен в первом тайме. У Маттиа Де Шильо более серьезная травма. Он может пропустить остаток сезона, поскольку сломал голеностоп, по предварительным данным.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:38
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:17 Писарро вновь получил травму 5
Вчера
16:57 Фото Марсело уже начал работать с мячом 12
08:40 Видаль и Алькантара не сыграют с «Вердером» 2
00:11 Хамес Родригес не сыграет с «Реалом Сосьедад» 14
27 января 2017
13:34 Варан покинул лазарет «Реала» 10
25 января 2017
21:22 «Саутгемптон» потерял ван Дейка на срок до трёх месяцев 6
14:51 «Ювентус» может потерять Лемина на два месяца 4
09:52 «Сандерленд» потерял Аничебе на три месяца 0
24 января 2017
19:48 Видео Алькантара приступил к тренировкам в составе «Баварии» 2
15:10 Хамес Родригес рискует пропустить три недели 22
все материалы по этой теме
Турниры