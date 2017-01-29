Бонавентура и Де Шильо получили травмы
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Милан, Бонавентура Джакомо, Де Шильо Маттиа
Сегодня, 20:25 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Сразу два игрока «Милана» получили травмы в матче чемпионата Италии с «Удинезе» (1:2). Полузащитник Джакомо Бонавентура получил травму бедра, когда забил гол, поэтому был заменен в первом тайме. У Маттиа Де Шильо более серьезная травма. Он может пропустить остаток сезона, поскольку сломал голеностоп, по предварительным данным.
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