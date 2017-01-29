Бонавентура и Де Шильо получили травмы

Сразу два игрока «Милана» получили травмы в матче чемпионата Италии с «Удинезе» (1:2). Полузащитник Джакомо Бонавентура получил травму бедра, когда забил гол, поэтому был заменен в первом тайме. У Маттиа Де Шильо более серьезная травма. Он может пропустить остаток сезона, поскольку сломал голеностоп, по предварительным данным.