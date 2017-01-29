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Братья Айю вывели Гану в полуфинал Кубка Африки

Матч: ДР КонгоДР Конго1 : 2ГанаГана
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Сегодня, 20:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В четвертьфинале Кубка Африки сборная Ганы обыграла ДР Конго.

Ойем, стадион Ойема

ДР Конго – Гана – 1:2 (0:0)
Голы: Мпоку 68Д. Айю 63, А. Айю 78 (пен).

ДР Конго: Матампи, Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Мутамбала, Мулумба (Болинжи 85), Мпоку (Бакамбу 83), Бокади, Мбокани, Кабананга, Мубеле (Бокила 83).
Главный тренер: Флоран Ибенге.

Гана: Разак, Бой, Аффул, А. Айю, Акуа, Вакасо, Атсу, Ачеампонг, Амарти, Партей, Д. Айю.
Главный тренер: Авраам Грант.

Предупреждения: Мулумба 16, Вакасо 58, Мутамбала 59, Тиссеран 61, Амарти 74. 

Судья: Камилл (Сейшельские острова).

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