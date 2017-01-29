Братья Айю вывели Гану в полуфинал Кубка Африки
Сегодня, 20:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В четвертьфинале Кубка Африки сборная Ганы обыграла ДР Конго.
Ойем, стадион Ойема
ДР Конго – Гана – 1:2 (0:0)
Голы: Мпоку 68 – Д. Айю 63, А. Айю 78 (пен).
ДР Конго: Матампи, Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Мутамбала, Мулумба (Болинжи 85), Мпоку (Бакамбу 83), Бокади, Мбокани, Кабананга, Мубеле (Бокила 83).
Главный тренер: Флоран Ибенге.
Гана: Разак, Бой, Аффул, А. Айю, Акуа, Вакасо, Атсу, Ачеампонг, Амарти, Партей, Д. Айю.
Главный тренер: Авраам Грант.
Предупреждения: Мулумба 16, Вакасо 58, Мутамбала 59, Тиссеран 61, Амарти 74.
Судья: Камилл (Сейшельские острова).
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