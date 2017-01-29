Египет - Марокко: стартовые составы
Сегодня, 21:25 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы сборных Египта и Марокко на матч 1/4 финала Кубка Африки.
Египет: Эль Хадари, Фатхи, Хегази, Габр, Хафез, Эль Мохамади, Эль Саид, Салах, Мохсен, Трезеге, Хамед.
Запас: Габер, И. Салах, Кока, Кахраба, Девидар, Абдул Шафи, Собхи, Экрами, Самир, Варда.
Марокко: Мунир, да Коста, Бенатиа, Мендил, Эль Ахмади, Буссуфа, Дирар, Фажр, Саисс, Бухаддуз, Эн Несири.
Запас: Буну, Шафик, Эль Араби, Реррас, Бутаиб, Аит Беннассер, Эль Каддури, Атучи, Оббади, Карсела, Эль Харруби, Алиуи.
Ранее в полуфинал вышли Камерун, Буркина-Фасо и Гана.
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