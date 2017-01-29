Петраков: «Пока нет ясности, останется ли Риера в „Томи“»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2) на сборе и перспективу подписания экс-игрока сборной Испании Альберта Риеры.

«Полезный для нас матч, проверили футболистов на просмотре. Потенциальные новички оставили неоднозначное впечатление. Понравился Саламатов, хорошее впечатление оставил Соболев, Голышев сыграл так, как был должен. Окончательно все станет понятно в конце сбора.

Риера? Он приезжал к нам еще в конце года, в ноябре. Пока непонятно, останется ли он, человеку уже 34 года все-таки. Как „Томь“ сможет заявить новичков? Не готов комментировать эту информацию. 1 февраля мы встретимся с губернатором Томской области и обсудим все вопросы, в том числе заявку».