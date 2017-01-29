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Фарфан: «Верю, что поучаствую с „Локомотивом“ в еврокубках»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Локомотив М, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 21:39 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан прокомментировал свой переход в «Локомотив».

«С утра прибыл в лагерь „Локо“: команда была на тренировке, но в отеле меня ждал президент. Подписали контракт. И мне выдали футболку с восьмым номером. Это была классная идея – накануне показать эту футболку в соцсетях. Я чувствовал себя участником секретной операции (смеется). Мой путь в Россию лежал через Европу, поэтому Россия для меня не экзотика. Я видел матчи вашей сборной, матчи ваших клубов в еврокубках. Поэтому предложение от „Локомотива“ меня воодушевило. Верю, что с „Локо“ поучаствуем в еврокубках.

Я играл в таких клубах, как голландский ПСВ и немецкий „Шальке“. И считаю, что мне очень повезло, потому что это был первоклассный футбол и бесценный опыт выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В обоих этих клубах я выигрывал трофеи, проявил себя на международном уровне. Сейчас я очень рад возвращению в Европу. Именно здесь, в „Локомотиве“, я хочу продемонстрировать то, на что способен в футболе.

У меня много приятелей, среди них Кевин Кураньи и Карлос Самбрано. Они рассказывали мне о России и о чемпионате. Поэтому у меня достаточно информации. Знаю, что „Локомотив“ – известный клуб, сильная команда. „Локо“ достоин лучшего места в таблице, чем занимает сейчас».

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