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Каборе уйдёт из сборной Буркина-Фасо после Кубка Африки

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: игроки, Буркина-Фасо, Каборе Шарль
Сегодня, 21:42 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе объявил, что после завершения Кубка Африки покинет национальную команду. 28-летний хавбек «Краснодара» решил сосредоточиться на выступлении на клубном уровне. Отметим, что сборная Буркина-Фасо будет играть в полуфинале Кубка Африки.

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