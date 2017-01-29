Каборе уйдёт из сборной Буркина-Фасо после Кубка Африки

Станислав Горин ​В чем Месси превзошел Роналду «Бетис» переигрывал «Барселону», но на несправедливо отмененный гол каталонцев смог отреагировать капитан Лионель. О новой задаче Месси – на «Соккер.ру». Комментариев: 6

Александр Чистяков Зачем «Зениту» «подержанный» Иванович? ​Бранислав Иванович – это громкое имя, но соответствует ли сербский защитник тому уровню, на который рассчитывают в «Зените»? «Соккер.ру» изучает риски «Зенита». Комментариев: 43