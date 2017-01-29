Каборе уйдёт из сборной Буркина-Фасо после Кубка Африки
Сегодня, 21:42 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе объявил, что после завершения Кубка Африки покинет национальную команду. 28-летний хавбек «Краснодара» решил сосредоточиться на выступлении на клубном уровне. Отметим, что сборная Буркина-Фасо будет играть в полуфинале Кубка Африки.
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