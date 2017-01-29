«Реал» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы
Матч: Реал-:-Реал Сосьедад
Начало матча: Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Реала Сосьедад» на матч 20-го тура чемпионата Испании.
«Реал»: Навас, Рамос, Данило, Начо, Варан, Кроос, Каземиро, Ковачич, Роналду, Бензема, Васкес.
Запас: Касилья, Коэнтрау, Мариано, Асенсио, Мората, Иско, Хакими.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Мартинес, Сальдуа, Каналес, Ильярраменди, Сурутуса, Родригес, Виллиан, Хуанми, Ойарсабаль.
Запас: Тоньо, Гранеро, Прието, Вела, Элустондо, Конча, Одриосола.
Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом».
Другие материалы по теме:
20:52 Видео Братья Айю вывели Гану в полуфинал Кубка Африки 8
20:50 Видео «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Уиган» 41
20:08 Видео «Севилья» проиграла в меньшинстве «Эспаньолу» 46
18:59 Видео «Милан» уступил в гостях «Удинезе» 55
18:56 Видео «Сампдория» нанесла поражение «Роме» 42
18:56 Видео «Ювентус» в гостях обыграл «Сассуоло» 28
Или войдите через