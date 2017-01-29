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«Реал» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы

Матч: РеалРеал-:-Реал СосьедадРеал Сосьедад
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Реала Сосьедад» на матч 20-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Навас, Рамос, Данило, Начо, Варан, Кроос, Каземиро, Ковачич, Роналду, Бензема, Васкес.
Запас: Касилья, Коэнтрау, Мариано, Асенсио, Мората, Иско, Хакими.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Мартинес, Сальдуа, Каналес, Ильярраменди, Сурутуса, Родригес, Виллиан, Хуанми, Ойарсабаль.
Запас: Тоньо, Гранеро, Прието, Вела, Элустондо, Конча, Одриосола.

Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом».

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