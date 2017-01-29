«Наполи» - «Палермо»: стартовые составы
Сегодня, 22:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Палермо» на матч 22-го тура чемпионата Италии.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Максимович, Хисай, Гулам, Гамшик, Аллан, Жоржиньо, Мертенс, Кальехон, Инсинье.
Запас: Рафаэл, Джаккерини, Маджо, Зелински, Кирикеш, Сепе, Габбиадини, Рог, Паволетти, Диавара.
«Палермо»: Пошавец, Рисполи, Гонсалес, Гольданига, Пеццелла, Яяло, Энрике, Чочев, Квайсон, Несторовски, Трайковски.
Запас: Эмбало, Шуньич, Анджелкович, Сильва, Ционек, Алеесами, Балог, Марсон, Гуддо, Морганелла, Ло Фасо.
Ранее «Ювентус» обыграл «Сассуоло».
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