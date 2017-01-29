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ПСЖ - «Монако»: стартовые составы

Матч: ПСЖПСЖ0 : 0МонакоМонако
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы ПСЖ и «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Менье, Кюрзава, Маркиньос, Матюиди, Мотта, Моура, Дракслер, Рабио, Кавани.
Запас: Ареола, Гедеш, Кимпембе, Ди Мария, Максвелл, Бен Арфа, Нкунку.

«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Менди, Фабиньо, Жемерсон, Бакайоко, Лемар, Силва, Фалькао, Жермен.
Запас: Де Санктис, Моутиньо, Каррильо, Раджи, Боскилья, Мбаппе, Туре.

Ранее «Ницца» обыграла «Генгам».

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