«Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству матчей без ничьих
Сегодня, 22:46 | Источник: Gracenote | Редакция: Сергей Иванов
«Ювентус» победой над «Сассуоло» (2:0) в матче чемпионата Италии установил необычный рекорд. Туринцы не знают ничьих в Серии А на протяжении 33-х матчей кряду. Это самая длинная серия в истории турнира. Предыдущий рекорд (32 игры без ничьих) установил в сезоне-1950/51 «Комо».
Другие материалы по теме:
20:52 Видео Братья Айю вывели Гану в полуфинал Кубка Африки 9
20:50 Видео «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Уиган» 44
20:08 Видео «Севилья» проиграла в меньшинстве «Эспаньолу» 48
18:59 Видео «Милан» уступил в гостях «Удинезе» 59
Или войдите через
бОрсилона уже не симпион, аха-ха))
СериАл жив как никогда.
Иди поплачь в "Храм Плача" - тему про незасчитаный гол Бетису, аха-ха))