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«Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству матчей без ничьих

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Ювентус
Сегодня, 22:46 | Источник: Gracenote | Редакция: Сергей Иванов

«Ювентус» победой над «Сассуоло» (2:0) в матче чемпионата Италии установил необычный рекорд. Туринцы не знают ничьих в Серии А на протяжении 33-х матчей кряду. Это самая длинная серия в истории турнира. Предыдущий рекорд (32 игры без ничьих) установил в сезоне-1950/51 «Комо».

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