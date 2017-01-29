«Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству матчей без ничьих

«Ювентус» победой над «Сассуоло» (2:0) в матче чемпионата Италии установил необычный рекорд. Туринцы не знают ничьих в Серии А на протяжении 33-х матчей кряду. Это самая длинная серия в истории турнира. Предыдущий рекорд (32 игры без ничьих) установил в сезоне-1950/51 «Комо».