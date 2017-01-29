Герман Ткаченко покинул совет директоров «Анжи»

В руководстве «Анжи» произошли очередные изменения. Внесены коррективы в состав совета директоров, отмечает клуб на своем официальном сайте.

«Футбольный клуб „Анжи“ сообщает, что на основании решения основного акционера клуба был изменен состав совета директоров „Анжи“. Было решено досрочно прекратить полномочия членов совета директоров: Ткаченко Германа, Слюсар Константина, Кораблева Сергея.

В состав совета директоров клуба вошли Осман Кадиев (председатель), Керимхан Абасов, Саид Абдулаев, Муртазали Гамидов и Шамиль Исаев».