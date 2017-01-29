Тер Штеген: «Судьи такие же люди, как и мы»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал ничью с «Бетисом» (1:1) в матче, где судьи не засчитали чистый гол каталонцев.

«Я не люблю говорить о судьях. Они такие же люди, как и мы. Игра закончилась вничью, и это факт. Это был сложный матч, „Бетис“ играл на высоком уровне, жестко прессинговал, закрывал нас. Мы работали хорошо в защите. В целом играли неплохо, но нужно посмотреть, чего не хватило. Моменты у нас были, но эта ничья – и заслуга „Бетиса“».