«Ливерпуль» отправил за Мане частный самолёт

«Ливерпуль» рассчитывает на Садьо Мане уже в ближайшем матче, несмотря на то, что футболист сборной Сенегала только покинул Кубок Африки. Его команда проиграла Камеруну в четвертьфинале турнира. По данным источника, «Ливерпуль» отправил в Габон частный самолет, чтобы привезти Мане в Англию как можно скорее. «Красные» рассчитывают на помощь игрока во вторничном матче с «Челси».