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«Ливерпуль» отправил за Мане частный самолёт

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ливерпуль, Мане Садьо
Сегодня, 23:23 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

«Ливерпуль» рассчитывает на Садьо Мане уже в ближайшем матче, несмотря на то, что футболист сборной Сенегала только покинул Кубок Африки. Его команда проиграла Камеруну в четвертьфинале турнира. По данным источника, «Ливерпуль» отправил в Габон частный самолет, чтобы привезти Мане в Англию как можно скорее. «Красные» рассчитывают на помощь игрока во вторничном матче с «Челси».

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