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Монтелла: «Я не могу винить ребят за поражение»

Матч: УдинезеУдинезе2 : 1МиланМилан
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Монтелла Винченцо
Сегодня, 23:30 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение команды от «Удинезе» (1:2) в матче чемпионата Италии.

«Это не такое поражение, которое легко принять. Особенно с учетом складывавшегося сюжета игры и того, как соперник забил второй гол. Это вина всех, включая меня. Мы должны быть более проницательными, внимательными. Нам нужно сделать большее, но я не могу винить ребят за случившееся. Мы улучшили игру по сравнению с первой частью сезона. Команда переживает тяжелый период, но не сдается. Нужна передышка».

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