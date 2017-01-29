Монтелла: «Я не могу винить ребят за поражение»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение команды от «Удинезе» (1:2) в матче чемпионата Италии.

«Это не такое поражение, которое легко принять. Особенно с учетом складывавшегося сюжета игры и того, как соперник забил второй гол. Это вина всех, включая меня. Мы должны быть более проницательными, внимательными. Нам нужно сделать большее, но я не могу винить ребят за случившееся. Мы улучшили игру по сравнению с первой частью сезона. Команда переживает тяжелый период, но не сдается. Нужна передышка».