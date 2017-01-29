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Моуриньо: «В первом тайме мы играли хуже, чем во втором»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед4 : 0УиганУиган
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе
Сегодня, 23:34 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Уиганом» (4:0) в матче Кубка Англии.

«Мы заслужили победу. Первый тайм был не очень хорошим, но мы смогли повести в счете. Мы знали, что соперник прибавит, будет играть агрессивнее. МЮ действовал компактнее, но нужно было что-то поменять. Второй тайм получился лучше. Мы заслужили победу, дело сделано. В целом я доволен работой. Кто-то сыграл лучше, кто-то хуже, но это футбол».

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