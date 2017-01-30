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Египет вырвал у Марокко путёвку в полуфинал Кубка Африки

Матч: ЕгипетЕгипет1 : 0МароккоМарокко
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Сегодня, 00:01 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Сборная Египта вышла в полуфинал Кубка Африки, обыграв Марокко в четвертьфинале.

Порт-Жентиль, стадион Порт-Жентиля

Египет – Марокко – 1:0 (0:0)
Гол: Кахраба 87.

Египет: Эль Хадари, Фатхи, Хегази, Габр, Хафез (Кахраба 63), Эль Мохамади, Саид, Хамед (Саад 90+3), М. Хассан, Салах, Мохсен (А. Хассан 43).
Главный тренер: Эктор Купер.

Марокко: Мунир, Да Коста, Бенатиа, Саисс (Алиуи 90+2), Мендиль, Эль Ахмади, Буссуфа, Дирар, Фажр, Эн-Несири, Буаддуз (Эль Каддури 78).
Главный тренер: Эрве Ренар.

Предупреждения: Хамед 13, Кахраба 74. 

Судья: Отого-Кастан (Габон).

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