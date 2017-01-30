Египет вырвал у Марокко путёвку в полуфинал Кубка Африки
Сегодня, 00:01 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Сборная Египта вышла в полуфинал Кубка Африки, обыграв Марокко в четвертьфинале.
Порт-Жентиль, стадион Порт-Жентиля
Египет – Марокко – 1:0 (0:0)
Гол: Кахраба 87.
Египет: Эль Хадари, Фатхи, Хегази, Габр, Хафез (Кахраба 63), Эль Мохамади, Саид, Хамед (Саад 90+3), М. Хассан, Салах, Мохсен (А. Хассан 43).
Главный тренер: Эктор Купер.
Марокко: Мунир, Да Коста, Бенатиа, Саисс (Алиуи 90+2), Мендиль, Эль Ахмади, Буссуфа, Дирар, Фажр, Эн-Несири, Буаддуз (Эль Каддури 78).
Главный тренер: Эрве Ренар.
Предупреждения: Хамед 13, Кахраба 74.
Судья: Отого-Кастан (Габон).
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