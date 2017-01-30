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«Реал» дома разгромил «Реал Сосьедад»

Матч: РеалРеал3 : 0Реал СосьедадРеал Сосьедад
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:32 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Реал Сосьедад».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Реал Сосьедад» - 3:0 (1:0)
Голы: Ковачич 38, Роналду 51, Мората 82.

«Реал»: К. Навас, Данило, Серхио Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Ковачич (Иско 78), Кроос, Васкес (Асенсио 84), Бензема (Мората 66), Криштиану Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Мартинес, Р. Навас, Родригес, Ильярраменди, Каналес (Гранеро 78), Сурутуса, Хуанми, Виллиан (Хаби Прието 58), Ойярсабаль (Вела 57).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

Предупреждения: Мартинес 6, Кроос 39, Родригес 71, Васкес 77. 
Удаление: Мартинес 74

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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