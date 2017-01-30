«Реал» дома разгромил «Реал Сосьедад»
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Реал Сосьедад».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Реал Сосьедад» - 3:0 (1:0)
Голы: Ковачич 38, Роналду 51, Мората 82.
«Реал»: К. Навас, Данило, Серхио Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Ковачич (Иско 78), Кроос, Васкес (Асенсио 84), Бензема (Мората 66), Криштиану Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Мартинес, Р. Навас, Родригес, Ильярраменди, Каналес (Гранеро 78), Сурутуса, Хуанми, Виллиан (Хаби Прието 58), Ойярсабаль (Вела 57).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
Предупреждения: Мартинес 6, Кроос 39, Родригес 71, Васкес 77.
Удаление: Мартинес 74.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Команда сыграла даже не на максимум, это было видно, но несмотря на это они уверенно одержали победу над Реал Сосъедадом показав хорошую игру.
Я удивлен, но судья адекватно просудил игру, за весь матч ни одной серьезной ошибки я не наблюдал со стороны рефери, провел он эту встречу на славу, а вернее без ошибок, что крайне редкое явление в чемпионате Испании в последнее время.
Роналду был хорош сегодня, гол+голевая от него сегодня увидели, и это в 32 года, и это после спада. Все ему пророчили уход из Реала, а он взял и в очередной, миллиардный раз заткнул рты всем критикам, ну это Криш - лучший игрок мира!
Бензема... Мда, в который матч подряд ор играет ужасно, ничего не показывает. Не понимаю, за какие заслуги Бензема в старте? Да Мората, который выходит на замену забивает и то больше чем Бензема. Зидан несправедливо лишает Морату места в старте, надеюсь он поумнеет наконец-то.
Васкес был также хорош, с каждым матчем мы наблюдаем его невероятный прогресс, из матча в матч все лучше и лучше, драво Лукас, продолжай в том же духе!
Хотелось бы еще отметить Ковачича, гол+голевая, очень хорош был он сегодня. Вот думаешь, Ковачич заслуживает место в основе, но куда его? Вместо Модрича? Да не, это же Модрич, вместо Крооса? Да не, Кроос главный распасовщик команды. Куда его?
Поздравляю всех болельщиков королевского Реала с заслуженной победой над грозным Реалом Сосъедадом! Реал был сегодня очень хорош, и тем самым отрыв от остальных команд увеличивается вновь.
Сегодня определенно день Реала! 😎
HalaMadrid
Команда сыграла даже не на максимум, это было видно, но несмотря на это они уверенно одержали победу над Реал Сосъедадом показав хорошую игру.
Я удивлен, но судья адекватно просудил игру, за весь матч ни одной серьезной ошибки я не наблюдал со стороны рефери, провел он эту встречу на славу, а вернее без ошибок, что крайне редкое явление в чемпионате Испании в последнее время.
Роналду был хорош сегодня, гол+голевая от него сегодня увидели, и это в 32 года, и это после спада. Все ему пророчили уход из Реала, а он взял и в очередной, миллиардный раз заткнул рты всем критикам, ну это Криш - лучший игрок мира!
Бензема... Мда, в который матч подряд ор играет ужасно, ничего не показывает. Не понимаю, за какие заслуги Бензема в старте? Да Мората, который выходит на замену забивает и то больше чем Бензема. Зидан несправедливо лишает Морату места в старте, надеюсь он поумнеет наконец-то.
Васкес был также хорош, с каждым матчем мы наблюдаем его невероятный прогресс, из матча в матч все лучше и лучше, драво Лукас, продолжай в том же духе!
Хотелось бы еще отметить Ковачича, гол+голевая, очень хорош был он сегодня. Вот думаешь, Ковачич заслуживает место в основе, но куда его? Вместо Модрича? Да не, это же Модрич, вместо Крооса? Да не, Кроос главный распасовщик команды. Куда его?
Поздравляю всех болельщиков королевского Реала с заслуженной победой над грозным Реалом Сосъедадом! Реал был сегодня очень хорош, и тем самым отрыв от остальных команд увеличивается вновь.
Сегодня определенно день Реала! 😎
HalaMadrid
Лучший клуб мира победил как и подобает королям..Отрыв от преследоватей на 4 очка +3 в случае победы над Валенсии..Шикарный задел..)
Лучший игрок мира показал,как надо выходить из мини кризиса..Прошлая игра шикарный гол со штрафного,сейчас голевой пас..И какой? В верховой борьбе выиграл мяч,принял потом пас от Карима,и сквозь трех защитников отдал на Ковачича..А гол был шикарный,парашют..месси? Нет,не слышали..У нас играет индивидум,игрок с разными партнерами,с разными тренерами,в разных лигах становился лучшим..Вот где обозначается величие игрока...
Хорошего вечера всем..))
Лучший клуб мира победил как и подобает королям..Отрыв от преследоватей на 4 очка +3 в случае победы над Валенсии..Шикарный задел..)
Лучший игрок мира показал,как надо выходить из мини кризиса..Прошлая игра шикарный гол со штрафного,сейчас голевой пас..И какой? В верховой борьбе выиграл мяч,принял потом пас от Карима,и сквозь трех защитников отдал на Ковачича..А гол был шикарный,парашют..месси? Нет,не слышали..У нас играет индивидум,игрок с разными партнерами,с разными тренерами,в разных лигах становился лучшим..Вот где обозначается величие игрока...
Хорошего вечера всем..))
терять очки с командами с 12 по 14 места(Алавес,Бетис,Малага),да еще дома - непозволительная роскошь
Срочно помолись "иконе")
4 матча 4 удаления,ну что тут говорить.
так и Севилью сегодня утопили,что творится.
Стонет каталонский шлак
Вдул сегодня им Бетис
И у секты нос повис
Аха-ха)
С победой кентов-мадридистов!
Vamos Real!Hala Madrid!
мля еще радуются тут.