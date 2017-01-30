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«Наполи» поделил очки с «Палермо»

Матч: НаполиНаполи1 : 1ПалермоПалермо
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Палермо». Ранее «Ювентус» обыграл «Сассуоло».

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Палермо» - 1:1 (0:1)
Голы: Мертенс 66Несторовски 6.

«Наполи»: Пепе Рейна, Альбиоль, Гулам, Максимович, Хисай, Гамшик, Аллан (Зелиньски 54), Жоржиньо (Паволетти 63), Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Палермо»: Пошавец, Рисполи, Гонсалес, Гольданига, Пеццелла, Яяло, Квайсон (Морганелла 88), Чочев, Энрике, Трайковски (Алеесами 60), Несторовски (Шуньич 90+2).
Главный тренер: Диего Лопес.

Предупреждения: Квайсон 23, Энрике 32, Яяло 65. 
Удаление: Гольданига 89. 

Судья: Чели (Италия).

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