«Наполи» поделил очки с «Палермо»
Сегодня, 00:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Палермо». Ранее «Ювентус» обыграл «Сассуоло».
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Палермо» - 1:1 (0:1)
Голы: Мертенс 66 – Несторовски 6.
«Наполи»: Пепе Рейна, Альбиоль, Гулам, Максимович, Хисай, Гамшик, Аллан (Зелиньски 54), Жоржиньо (Паволетти 63), Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Палермо»: Пошавец, Рисполи, Гонсалес, Гольданига, Пеццелла, Яяло, Квайсон (Морганелла 88), Чочев, Энрике, Трайковски (Алеесами 60), Несторовски (Шуньич 90+2).
Главный тренер: Диего Лопес.
Предупреждения: Квайсон 23, Энрике 32, Яяло 65.
Удаление: Гольданига 89.
Судья: Чели (Италия).
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Ювентус идёт в отрыв.