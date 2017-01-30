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Навас: «„Реал“ хочет выиграть Ла Лигу»

Матч: РеалРеал3 : 0Реал СосьедадРеал Сосьедад
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Навас Кейлор
Сегодня, 08:55 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями от матча 20-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (3:0).

«Мы хотим выиграть Ла Лигу, но впереди еще много матчей. Нельзя витать в облаках. 

Свист в адрес Роналду? Мне больше запомнилась поддержка наших болельщиков, которая очень нам помогла.

Если конкуренты теряют очки, то это, конечно, идет нам на пользу, но в первую очередь „Реал“ старается выигрывать свои матчи, ведь наша судьба в наших руках».

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