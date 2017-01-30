Навас: «„Реал“ хочет выиграть Ла Лигу»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями от матча 20-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (3:0).

«Мы хотим выиграть Ла Лигу, но впереди еще много матчей. Нельзя витать в облаках.

Свист в адрес Роналду? Мне больше запомнилась поддержка наших болельщиков, которая очень нам помогла.

Если конкуренты теряют очки, то это, конечно, идет нам на пользу, но в первую очередь „Реал“ старается выигрывать свои матчи, ведь наша судьба в наших руках».