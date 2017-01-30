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Мутко: «К старту ЧМ-2018 предстоит еще многое сделать»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Мутко Виталий
Сегодня, 09:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Вице-премьер правительства, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года, который стартует ровно через 500 дней - 14 июня 2018 года.

«Пятьсот дней - это, вроде, и много, а с другой стороны, это дни, которые мы уже считаем. Сделать предстоит еще много: это и стадионы, и тренировочные поля, базы проживания команд, транспортная логистика. За эти пятьсот дней предстоит усиливать работу по продвижению проекта вместе с коллегами из ФИФА, потому что мы предлагаем много новых продуктов с точки зрения гостеприимства - безвизовый въезд, бесплатный проезд между городами и в городах; будет много возможностей, которых не было на других турнирах. Наступает этап, на котором надо все больше привлекать болельщиков, жителей регионов.

Это крупный, серьезный проект для страны, и задачи, которые стоят перед ним, - колоссальной значимости. Прежде всего это развитие городов, инфраструктуры: модернизируются аэропорты, гостиницы, больницы, будет закупаться много вагонов, трамваев, троллейбусов. Безусловно, речь идет и о вовлеченности людей в спорт. На чемпионате мира сыграют лучшие команды мира, и, конечно, это некий ориентир для мальчишек и девчонок, которые в будущем захотят посвятить себя футболу.

Третье, мы хотим показать Россию: у нас есть не только Москва и Санкт-Петербург. Нижний Новгород, например, до 1991 года вообще был закрытым (для посещения иностранцами - Прим. ред.). Мы хотим показать возможности нашей страны: у нас гостеприимная и безопасная страна с богатейшей культурой и традициями. Для нас этот проект очень-очень важен».

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