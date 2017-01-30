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«Саутгемптон» продолжает вести переговоры со «Спартаком» по Таски

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Саутгемптон, Спартак М, Таски Сердар
Сегодня, 09:18 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Саутгемптон» продолжает проявлять интерес к защитнику «Спартака» Сердару Таски. «Святые» хотят арендовать 29-летнего игрока до конца сезона. Сообщается, что переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. Английский клуб планирует усилить оборону после ухода Жозе Фонте и травмы Вирджила ван Дейка.

В этом сезоне Таски провел 8 матчей в РФПЛ.

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