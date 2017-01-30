«Саутгемптон» продолжает вести переговоры со «Спартаком» по Таски

«Саутгемптон» продолжает проявлять интерес к защитнику «Спартака» Сердару Таски. «Святые» хотят арендовать 29-летнего игрока до конца сезона. Сообщается, что переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. Английский клуб планирует усилить оборону после ухода Жозе Фонте и травмы Вирджила ван Дейка.

В этом сезоне Таски провел 8 матчей в РФПЛ.