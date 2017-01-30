Сарри: «Игуаин сделал спорный выбор, но это не значит, что он плохой человек»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри вспомнил о переходе нападающего Гонсало Игуаина в «Ювентус» за 90 млн евро.

«Я ожидал, что Игуаин может уйти в АПЛ, но не в „Ювентус“. Это обстоятельство омрачило его уход. Я чувствовал себя, как будто разозлился на своего сына. В течение нескольких дней вы можете сердиться на него, но в конце концов он остается вашим сыном. Гонсало сделал спорный выбор, но это не значит, что он плохой человек. Я по-прежнему отношусь к нему как к сыну и многим ему обязан».