Роналду выругался в адрес болельщиков «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выругался в адрес фанатов «сливочных» во время последнего матча с «Реалом Сосьедад». (3:0). На 23-й минуте матча португалец потерял мяч, после чего в его адрес послышался свист с трибун. В ответ на это Роналду назвал болельщиков детьми блудной женщины, что и зафиксировала камера.

Отмечается, что напряжение между Роналду и болельщиками «Реала» возрастает.