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Роналду выругался в адрес болельщиков «Реала»

Матч: РеалРеал3 : 0Реал СосьедадРеал Сосьедад
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Роналду Криштиану
Сегодня, 11:09 | Источник: Sport.es | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выругался в адрес фанатов «сливочных» во время последнего матча с «Реалом Сосьедад». (3:0). На 23-й минуте матча португалец потерял мяч, после чего в его адрес послышался свист с трибун. В ответ на это Роналду назвал болельщиков детьми блудной женщины, что и зафиксировала камера.

Отмечается, что напряжение между Роналду и болельщиками «Реала» возрастает.

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