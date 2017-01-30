Роналду выругался в адрес болельщиков «Реала»
Матч: Реал3 : 0Реал Сосьедад
Сегодня, 11:09 | Источник: Sport.es | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выругался в адрес фанатов «сливочных» во время последнего матча с «Реалом Сосьедад». (3:0). На 23-й минуте матча португалец потерял мяч, после чего в его адрес послышался свист с трибун. В ответ на это Роналду назвал болельщиков детьми блудной женщины, что и зафиксировала камера.
Отмечается, что напряжение между Роналду и болельщиками «Реала» возрастает.
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Вчера
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Вообще они в "Реале" все ненормальные - занимаются поеданием друг друга.
А как сам забил, то я думал он за пределы стадиона убежит от радости
Спасибо тебе Роналду))
А Рону надо быть терпеливее)
Остальное дело десятое. Пусть хоть голый играет, лишь бы пользу приносил. Касается любого игрока. Материшься во время матча на болельщиков? Да хоть на родную мать, выиграй лишь матч.
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Расходимся.