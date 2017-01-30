На «Олд Траффорд» произошел пожар
Сегодня, 11:38 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
На домашней арене «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» произошел пожар. Сигнал поступил в 9:58 по Москве (6:58 по местному времени). Пожар начался в машинном отделении лифта и, как предполагается, был вызван неисправностью подъемника. Сообщается, что ситуация находится под контролем, а пожарные пока остаются на стадионе.
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