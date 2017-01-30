Рейтинг@Mail.ru

На «Олд Траффорд» произошел пожар

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ман Юнайтед
Сегодня, 11:38 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

На домашней арене «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» произошел пожар. Сигнал поступил в 9:58 по Москве (6:58 по местному времени). Пожар начался в машинном отделении лифта и, как предполагается, был вызван неисправностью подъемника. Сообщается, что ситуация находится под контролем, а пожарные пока остаются на стадионе.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:09 Роналду выругался в адрес болельщиков «Реала» 29
00:49 Видео «Наполи» поделил очки с «Палермо» 38
00:32 Видео «Реал» дома разгромил «Реал Сосьедад» 132
00:01 Видео Египет вырвал у Марокко путёвку в полуфинал Кубка Африки 16
Вчера
22:46 «Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству матчей без ничьих 20
22:24 ПСЖ - «Монако»: стартовые составы 5
22:11 «Наполи» - «Палермо»: стартовые составы 0
22:07 «Реал» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы 14
21:25 Египет - Марокко: стартовые составы 1
21:21 Видео Дортмундская «Боруссия» упустила победу в матче с «Майнцем» 15
все материалы по этой теме
Турниры