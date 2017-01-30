На «Олд Траффорд» произошел пожар

На домашней арене «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» произошел пожар. Сигнал поступил в 9:58 по Москве (6:58 по местному времени). Пожар начался в машинном отделении лифта и, как предполагается, был вызван неисправностью подъемника. Сообщается, что ситуация находится под контролем, а пожарные пока остаются на стадионе.

Breaking: Fire crews called to blaze at Manchester United's Old Trafford Ground https://t.co/l0P8egVi0q pic.twitter.com/TVrf9KQlAK — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 30 января 2017 г.