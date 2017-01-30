«Оренбург» арендовал у «Томи» Бордачева

Защитник «Томи» Максим Бордачев арендован «Оренбургом» до конца сезона. Об этом проинформировал спортдиректор томичей Игорь Кудряшов.

«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева».

Бордачев два дня назад присоединился к своей новой команде, которая проводит сбор в Турции. В этом сезоне на счету 30-летнего игрока 10 матчей в РФПЛ и 2 ассиста.

Ранее «Оренбург» подписал нападающего сборной Словакии Михала Дуриша.