«Оренбург» арендовал у «Томи» Бордачева
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Томь, Оренбург, Бордачев Максим
Сегодня, 11:48 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Томи» Максим Бордачев арендован «Оренбургом» до конца сезона. Об этом проинформировал спортдиректор томичей Игорь Кудряшов.
«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева».
Бордачев два дня назад присоединился к своей новой команде, которая проводит сбор в Турции. В этом сезоне на счету 30-летнего игрока 10 матчей в РФПЛ и 2 ассиста.
Ранее «Оренбург» подписал нападающего сборной Словакии Михала Дуриша.
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