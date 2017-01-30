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Гендиректор «Анжи»: «Финансовое состояние клуба стабильное, кризиса нет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи
Сегодня, 11:57 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев заверил, что у клуба нет проблем с финансированием на 2017 год.

«Финансовое состояние клуба стабильное. Со всеми футболистами произведен расчет, включая декабрь, поэтому на сегодняшний день долгов перед футболистами и сотрудниками клуба не имеется. Финансирование на 2017 год понятно, есть цифры и источники, никакого финансового кризиса не наблюдается, работа идет а штатном режиме».

В конце декабря новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, пришедший вместо Сулеймана Керимова. Тогда же сообщалось, что из-за финансовых проблем «Анжи» придется расстаться с рядом ведущих игроков. Главным тренером команды был назначен Александр Григорян.

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