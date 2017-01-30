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Киевское «Динамо» заплатит 5 млн евро за защитника «Вильярреала»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вильярреал, Динамо К, Пантич Александар
Сегодня, 12:26 | Источник: elperiodicomediterraneo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Вильярреала» Александар Пантич в ближайшее время должен стать игроком киевского «Динамо». Футболист уже находится в расположении киевлян, где вчера успел пройти медосмотр. В ближайшее время о покупке игрока должно быть объявлено официально. «Вильярреал» получит за 24-летнего серба 5 млн евро.

Первую часть сезона Пантич провел на правах аренды в «Алавесе», за который в общей сложности провел 6 матчей.

Пантич присоединился к «Вильярреалу» летом 2013 года, однако сыграл за клуб лишь 13 матчей. Игрок дважды уходил в аренду: в «Кордову» и «Эйбар».

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