Защитник «Атлетико» Хименес выбыл на неопределенный срок
Сегодня, 12:37 | Источник: ФК "Атлетико" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес получил травму в поединке 20-го тура Примеры с «Алавесом» (0:0). Обследование показало, что у игрока выявлено повреждение аддуктора мышц правого бедра I-II степени тяжести. Пока неясно, сколько времени понадобится 22-летнему центрбеку на восстановление. Скорее всего, он точно не сыграет в поединке 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны», который состоится уже 1 февраля.
Другие материалы по теме:
Вчера
28 января 2017
16:57 Фото Марсело уже начал работать с мячом 12
27 января 2017
25 января 2017
24 января 2017
Или войдите через