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Защитник «Атлетико» Хименес выбыл на неопределенный срок

Матч: АлавесАлавес0 : 0АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Хименес Хосе Мария
Сегодня, 12:37 | Источник: ФК "Атлетико" | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес получил травму в поединке 20-го тура Примеры с «Алавесом» (0:0). Обследование показало, что у игрока выявлено повреждение аддуктора мышц правого бедра I-II степени тяжести. Пока неясно, сколько времени понадобится 22-летнему центрбеку на восстановление. Скорее всего, он точно не сыграет в поединке 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны», который состоится уже 1 февраля.

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