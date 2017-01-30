Лаллана - лучший игрок сборной Англии в 2016 году
Сегодня, 12:49 | Источник: thefa.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана признан лучшим игроком национальной команды в прошедшем году. За 28-летнего хавбека отдали свои голоса 39 % респондентов. На втором месте оказался Джейми Варди (12 %), а третье место занял Уэйн Руни (8 %).
В прошлом году Лаллана сыграл 10 матчей за сборную, в том числе на Евро-2016. В этих поединках он забил 3 гола.
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