«Сампдория» продлила контракт с Сильвестре
Сегодня, 12:57 | Источник: ФК "Сампдория" | Редакция: Дмитрий Кристя
Центральный защитник «Сампдории» Матиас Сильвестре продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего игрока рассчитано до лета 2019 года.
Сильвестре был арендован «Сампдорией» у «Интера» летом 2014 года, а после этого стал полноценным игроком генуэзцев. В текущем сезоне он провел 20 матчей в Серии А.
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