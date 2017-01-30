«Сампдория» продлила контракт с Сильвестре

Центральный защитник «Сампдории» Матиас Сильвестре продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего игрока рассчитано до лета 2019 года.

Сильвестре был арендован «Сампдорией» у «Интера» летом 2014 года, а после этого стал полноценным игроком генуэзцев. В текущем сезоне он провел 20 матчей в Серии А.