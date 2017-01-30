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«Сампдория» продлила контракт с Сильвестре

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Сампдория, Сильвестре Матиас
Сегодня, 12:57 | Источник: ФК "Сампдория" | Редакция: Дмитрий Кристя

Центральный защитник «Сампдории» Матиас Сильвестре продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего игрока рассчитано до лета 2019 года. 

Сильвестре был арендован «Сампдорией» у «Интера» летом 2014 года, а после этого стал полноценным игроком генуэзцев. В текущем сезоне он провел 20 матчей в Серии А.

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