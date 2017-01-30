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Газизов: «„Уфа“ не ведет переговоры с Кержаковым и Рязанцевым»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Уфа, Зенит, Анжи, Кержаков Александр, Рязанцев Александр, Пуцко Александр, Беленов Александр
Сегодня, 13:09 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал последние трансферные слухи вокруг команды. Так, он опроверг информацию о том, что игроки «Зенита» Александр Кержаков и Александр Рязанцев могут перебраться в уфимский клуб.

«Почвы под разговорами о возможном переходе Рязанцева и Александра Кержакова в „Уфу“ нет, мы не вели переговоров по этим футболистам. Александр Пуцко продолжает тренироваться с командой, набирает форму, но о его будущем пока сказать нечего.

Что касается подписания контракта с Беленовым, то в ближайшие несколько дней о его переходе должно быть объявлено официально».

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