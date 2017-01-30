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ПСВ: «Продадим Проппера за 20-25 млн евро»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ПСВ, Зенит, Проппер Дэйви
Сегодня, 13:22 | Источник: voetbalzone.nl | Редакция: Дмитрий Кристя

Технический директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что клуб готов расстаться со своим полузащитником Дэйви Проппером за 20-25 млн евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за игрока 14 млн, но эта ставка была отклонена.

«Если они могут предложить за Проппера 20-25 млн евро, то мы будем готовы расстаться с игроком. У нас достаточно полузащитников».

В этом сезоне 25-летний игрок провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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