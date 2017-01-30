ПСВ: «Продадим Проппера за 20-25 млн евро»
Сегодня, 13:22 | Источник: voetbalzone.nl | Редакция: Дмитрий Кристя
Технический директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что клуб готов расстаться со своим полузащитником Дэйви Проппером за 20-25 млн евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за игрока 14 млн, но эта ставка была отклонена.
«Если они могут предложить за Проппера 20-25 млн евро, то мы будем готовы расстаться с игроком. У нас достаточно полузащитников».
В этом сезоне 25-летний игрок провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
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зенит меньше за 40 не купит)
Им нужно по 650 руб на трансфер скинуться. Фигня в общем. Еще и на хлеб с маслом останется, ну и комуналку оплатить.
Вряд ли захочет завершать карьеру у грязных!
Начинают потихоньку зину разводить))))
А те могут и 30 дать!!!!
ахахахаххахаха!!!!
как же любят все этот кабинет газпромовский разводить!!
ухахахаххахахахах
ДУМАЮ, МОСКОВСКИЕ БАБУЛИ БУДУТ НЕ ПРОТИВ СКИНУТЬСЯ НА ТРАНСФЕР ПРОПЕРА !
ОНИ ВЕДЬ С ДЕТСТВА ЗА ЗЕНИТ !!!
БУГАГАГАГАГАГА
Не пойдет в "Зенит" за так!
Потряси, Миллер, мошной,
Будет мистер Проппер твой!