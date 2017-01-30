Бабаев: «ЦСКА работает над трансфером Траоре в „Бешикташ“»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб ведет работу относительно трансфера нападающего Ласина Траоре в «Бешикташ».

«Работа по трансферу Траоре в „Бешикташ“ ведётся, но окончательных комментариев давать раньше времени не хотелось бы. Время ещё не пришло. Проблемы с его уходом из ЦСКА связаны не столько с отсутствием интереса со стороны других клубов: мы занимались активным поиском нападающего в последнее время. Потому, прежде чем расставаться с игроком, нужно было найти ему замену.

Теперь в ЦСКА появился Аарон Оланаре. Траоре – не тот футболист, который согласится сидеть на скамейке, а к этому есть определённые предпосылки».